Ужесточается ответственность для туроператоров

Повышения цен на туры в связи с вступлением в силу нового закона эксперты не ожидают

Москва, , 15:16 — REGNUM

Механизмы защиты выезжающих за рубеж российских туристов усилены, финансовая ответственность турфирм повышается, — соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Закон был разработан правительством в связи с частой приостановкой деятельности туристических фирм в 2014 году.

Размер взноса в резервный фонд туроператоров, работающих в сфере выездного туризма — объединение «Турпомощь» — устанавливается в зависимости от масштаба деятельности туроператора. Вместо действовавшего ранее одного, «компенсационного», фонда, туроператоры будут вносить средства в два — резервный (который заменит компенсационный) и фонд персональной ответственности.

Закон предусматривает новую дифференциацию взносов в резервный фонд: 50 тыс. рублей — для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере выездного туризма за год составил не более чем 10 тыс. туристов включительно, а общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год составила не более чем 40 млн рублей. 100 тыс. рублей — для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере выездного туризма за год составляет не более чем 100 тыс. туристов включительно.

Порядка 300 тыс. рублей составит взнос для туроператоров, у которых показатель количества туристов в сфере выездного туризма за год составляет более чем 100 тыс. туристов, но не более чем 500 тыс. туристов включительно, 500 тыс. рублей — для туроператоров, для которых аналогичный показатель составил более 500 тыс. туристов в год.

Вступительный взнос в «Турпомощь» составит 100 тыс. рублей. Средства фонда будут направляться для возмещения ущерба туристам в связи с неисполнением туроператорами своих обязательств. Размер финансового обеспечения для туроператоров составит 3% от общей цены туристского продукта на 2016 год, с 2017 года — 5% от его общей цены.

Кроме того, закон дает Ростуризму право устанавливать порядок классификации объектов туриндустрии: гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Ростуризм будет также устанавливать порядок проведения аккредитаций тех организаций, которые будут классифицировать такие объекты.

Также туроператоры будут обязаны проинформировать туристов о возможности добровольно застраховать другие риски, которые могут появиться во время путешествия.