Запрещается производство алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра

Москва, , 16:37 — REGNUM Производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи) в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра запрещается. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Запрет на розничную продажу алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра будет введен с 1 июля 2017 года.

Штрафы за производство и оптовую продажу алкоголя в ПЭТ-таре составят для юрлиц от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Требования по ограничению ПЭТ-тары не зависят от градусности алкогольных напитков. Ранее в Минфине сообщили, что не исключено дальнейшее ограничение продажи алкоголя в ПЭТ-таре: по результатам мониторинга в 2017 году будет принято решение о целесообразности уменьшения предельного объема ПЭТ-тары, в которой можно продавать алкоголь. В ПЭТ-таре выпускается такая алкогольная продукция, как пиво, пивные напитки, сидр, алкогольные коктейли и другие.