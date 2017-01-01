Воскресенье, 01 Января 2017 года
16:50:03 МСК

Запрещается производство алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра

Экономика
Штрафы за нарушение закона составят до 500 тыс. рублей
Пампео Массани. Виноделы Пампео Массани. Виноделы

Москва, 1 Января 2017, 16:37 — REGNUM  Производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи) в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра запрещается. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Запрет на розничную продажу алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра будет введен с 1 июля 2017 года.

Штрафы за производство и оптовую продажу алкоголя в ПЭТ-таре составят для юрлиц от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Требования по ограничению ПЭТ-тары не зависят от градусности алкогольных напитков. Ранее в Минфине сообщили, что не исключено дальнейшее ограничение продажи алкоголя в ПЭТ-таре: по результатам мониторинга в 2017 году будет принято решение о целесообразности уменьшения предельного объема ПЭТ-тары, в которой можно продавать алкоголь. В ПЭТ-таре выпускается такая алкогольная продукция, как пиво, пивные напитки, сидр, алкогольные коктейли и другие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкоголизм и борьба с ним
Главное сегодня
NB!
01.01.17
Восточная редакция ИА REGNUMТурция вновь подверглась террористической атаке
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
01.01.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваНКО и государственный суверенитет
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
01.01.17
Станислав СтремидловскийБитва прогнозов в Польше: экстрасенсы против политологов
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
01.01.17
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк IХ
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
01.01.17
Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле достигло 39 человек
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Лариса Шилова, Юрий БаранчикКак была создана Беларусь и как она стала Советской
МинскБелоруссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
01.01.17
Портал IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2016 года
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
01.01.17
Индексация социальных выплат и пособий «замораживается»
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
01.01.17
Назван самый популярный «вирусный» ролик на YouTube
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
01.01.17
Дед Мороз тариф не заморозил: что изменится в Петербурге с 1 января
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Общество
NB!
01.01.17
РЖД: Новый год в поездах встретят около 60 тыс. человек
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
31.12.16
ИА REGNUM для Белоруссии: Новогоднее обращение Владимира Путина к России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
Саркис ЦатурянАзербайджан идёт войной на Армению и Нагорный Карабах. Кому это выгодно?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Владимир Высоцкий, Алла КорниловаАвангард мировой науки: О механизмах биологической трансмутации изотопов
МоскваРоссия Научные открытия Наука
NB!
31.12.16
Кубинцы увидели «Неизвестную Россию»
ГаванаКуба Карибские острова Культура
NB!
31.12.16
«Называть Ницой писательницей — значит оскорблять Маршака и Барто»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Общество
NB!
31.12.16
Станислав ТарасовНагорный Карабах: почему у Баку все кругом виноваты
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154
Нью-ЙоркСША Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
31.12.16
И снова «русские хакеры»: в электросетях штата Вермонт найден вирус
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
31.12.16
Ангела Меркель: «В 2016 году мир перевернулся с ног на голову»
БерлинГермания Судьба Евросоюза Политика
NB!
31.12.16
Димитрий КленскийМИД РФ против реальности и свободы СМИ: Бей своих, чтоб чужие… НЕ боялись?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Сколько стоит блэкаут Калининградской области Европейскому Союзу
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
ещё главное