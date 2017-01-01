Вступил в силу закон о «налоге на Google»

Москва, , 01:43 — REGNUM

Для услуг иностранных IT-компаний, оказываемых российским пользователям через интернет, вводится налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 января, соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Речь идет о таких услугах, как предоставление прав на использование программ (включая компьютерные игры), баз данных через интернет, а также об оказании рекламных услуг в интернете. НДС также будут облагаться услуги по предоставлению доменных имен, хостингу, администрированию информационных систем и сайтов в интернете, ведение статистики на сайтах. Предоставление прав на использование электронных книг, образовательных материалов, графических изображений, музыкальных и аудиовизуальных произведений через интернет также будет облагаться НДС.

Для уплаты НДС иностранным компаниям потребуется регистрация в специальном электронном учете налоговой службы. Ныне действующие льготы по НДС, которые предусмотрены для российских компаний, сохраняются. Кроме того, сохраняются действующие льготы по НДС в отношении реализации исключительных прав на программы для компьютеров и баз данных.

Закон создает для российских и иностранных продавцов электронного контента равные условия конкуренции на рынке. Реализация закона должна принести в федеральный бюджет 10 млрд рублей, подсчитали в Минфине.