Воскресенье, 01 Января 2017 года
15:19:17 МСК

Процедура налогового вычета по договорам страхования жизни упрощается

Экономика
Застрахованные смогут оформить вычет до окончания налогового периода

Москва, 1 Января 2017, 13:49 — REGNUM  Процедура налогового вычета при заключении договора добровольного страхования жизни на срок от пяти лет упрощается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 января, соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года. Речь идет о договорах страхования жизни, заключенных в свою пользу, в пользу супруга (супруги), а также кровных либо усыновленных детей.

В настоящее время вычет предоставляется при сдаче налоговой декларации по НДФЛ. Его также можно оформить до окончания налогового периода у работодателя в случае, если взносы по договору удерживались из выплат в пользу налогоплательщика и перечислялись в соответствующие фонды или страховые организации работодателем.

Сейчас 99% договоров страхования жизни заключаются без участия работодателя, и социальный налоговый вычет большинство налогоплательщиков могут оформить только по окончании налогового периода. Вступивший в силу закон дает возможность получить соответствующий социальный налоговый вычета у работодателя до окончания налогового периода, при условии подтверждения такого права налоговым органом. Для этого налогоплательщику не надо будет заполнять налоговую декларацию по НДФЛ. По подсчетам правительства, максимальный размер возвращаемой суммы составляет 15,6 тыс. рублей за каждый год.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменения в Налоговом кодексе РФ
Главное сегодня
NB!
01.01.17
Станислав СтремидловскийБитва прогнозов в Польше: экстрасенсы против политологов
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
01.01.17
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк IХ
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
01.01.17
Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле достигло 39 человек
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Лариса Шилова, Юрий БаранчикКак была создана Беларусь и как она стала Советской
МинскБелоруссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
01.01.17
Губернатор Стамбула: Не менее 35 человек погибли при атаке на ночной клуб
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Портал IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2016 года
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
01.01.17
Назван самый популярный «вирусный» ролик на YouTube
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
01.01.17
Дед Мороз тариф не заморозил: что изменится в Петербурге с 1 января
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Общество
NB!
01.01.17
РЖД: Новый год в поездах встретят около 60 тыс. человек
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
31.12.16
ИА REGNUM для Белоруссии: Новогоднее обращение Владимира Путина к России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
МИД РФ поддержал репрессии Минска против журналистов ИА REGNUM «авансом»
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
Саркис ЦатурянАзербайджан идёт войной на Армению и Нагорный Карабах. Кому это выгодно?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Кубинцы увидели «Неизвестную Россию»
ГаванаКуба Карибские острова Культура
NB!
31.12.16
«Называть Ницой писательницей — значит оскорблять Маршака и Барто»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Общество
NB!
31.12.16
Станислав ТарасовНагорный Карабах: почему у Баку все кругом виноваты
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154
Нью-ЙоркСША Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
31.12.16
Южный Урал-2016: «устойчивое неразвитие»
ЧелябинскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
31.12.16
И снова «русские хакеры»: в электросетях штата Вермонт найден вирус
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
31.12.16
Димитрий КленскийМИД РФ против реальности и свободы СМИ: Бей своих, чтоб чужие… НЕ боялись?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Сколько стоит блэкаут Калининградской области Европейскому Союзу
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
30.12.16
Яков РудьУкраина: прощай, 16-й! Здравствуй, 17-й! Еще более тяжелый и плохой?
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
30.12.16
Владимир Добрынин The Daily Express: «Катастрофа США по имени «Обама»»
ЛондонВеликобритания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное