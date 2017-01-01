Упрощается кадровый документооборот на микропредприятиях

Норма коснется ИП и предприятий МСП с выручкой до 120 млн рублей в год

Москва, , 11:31 — REGNUM Кадровый документооборот на микропредприятиях, к которым относятся ИП и ряд предприятий МСП, существенно упрощается. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Согласно закону, ИП и организации, относящиеся к микропредприятиям, получили право не принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Речь идет о таких документах, как правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и других.

В этом случае положения и условия, которые регулируются такими актами, должны быть включены в трудовой договор, заключаемый на основе типовой формы. Закон предоставляет микропредприятию выбор — либо в полном объеме выполнять кадровое делопроизводство и требования Трудового кодекса, либо использовать типовую форму трудового договора. Типовая форма такого договора утверждается правительством РФ.

К микропредприятиям относятся ИП, а также субъекты МСП с выручкой до 120 млн рублей в год, на которых работает до 15 человек. По данным Минтруда на 2016 год, на микропредприятиях занято 6,4 млн человек.

Если микропредприятие меняет свой статус в части объема выручки или численности, закон дает этому предприятию 4 месяца для приведения своего кадрового делопроизводства в соответствие с общеустановленным порядком.