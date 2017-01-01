Зарплата руководства не может превышать зарплату сотрудника более чем 8 раз

Москва, , 10:14 — REGNUM Уровень зарплаты руководителей государственных внебюджетных фондов, а также всех государственных и муниципальных унитарных предприятиях (ГУПов и МУПов) будет «привязан» к уровню зарплаты сотрудников этих предприятий. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2017 года.

Сейчас предельное соотношение уровней зарплат между руководством и работниками установлено только для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров работников федеральных госучреждений и федеральных унитарных предприятий. Величина этого соотношения составляет по закону от 1 до 8. Таким образом, зарплата руководства не может превышать средний заработок рядовых сотрудников более чем в 8 раз.

Вступивший в силу закон распространяет эту норму на руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов РФ, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных учреждений, ГУПов и МУПов. В то же время правительство РФ, региональные власти, а также органы местного самоуправления получают право утверждать перечни организаций, на которые не распространяются принятое законом соотношение предельных уровней зарплат.

Закон предусматривает ответственность для руководителя за превышение соотношения зарплат вплоть до прекращения трудового договора с ним. Информация о среднемесячной зарплате, согласно закону, обязательно должна размещаться на официальных сайтах организаций предприятий или на сайтах их учредителей.