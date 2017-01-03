В Госдуме предлагают разобраться с налоговыми льготами
Москва, 3 Января 2017, 06:47 — REGNUM Без решения концептуальных налоговых вопросов не удастся в 2019 году перейти к росту. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР). Прежде всего, в 2017 году следует упростить Налоговый кодекс, полагает парламентарий.
«Исходя из этого, какие задачи стоят перед нами в 2017 году по налоговой системе? Первая, концептуально, с чего нужно будет начать, это, конечно, упростить этот документ», — заявил Дегтярев, отметив, что «ни в одной стране мира нет такого документа, который практически прочитать и держать в голове невозможно».
Кроме того, по мнению депутата, «нужно уйти от разрешительного принципа, который мы, скажем так, заложили в Налоговый кодекс, к запретительному, то есть надо написать там то, чего делать нельзя». «Все остальное, если это попадает под ведомство субъектов, они должны сами определять эту программу», — полагает он. Важно также разобраться со льготами. «По разным оценкам (Счетной палаты, Минэкономразвития) — от 3 до 7 трлн льгот. Значит, подход должен быть четко один — все деньги должны прийти в бюджет», — заявил Дегтярев.
«Вот льгота, которую мы неоднократно в этом зале поднимали, я вносил закон, это льгота по налогу на прибыль — 650 миллиардов. Грандиозные деньги. Кто получает эту льготу? Получают крупнейшие налогоплательщики.
Очень просто нужно сделать, и президент об этом говорил, нам нужно освободить новые производства от налогов, и пусть крупные налогоплательщики развивают новые производства, пусть добавляют стоимость и делают более высокий передел. Вот и льготы», — сказал депутат.
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