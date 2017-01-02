«Предел нагрузки на население и предел терпения практически исчерпан»

Москва, , 09:49 — REGNUM Дальнейшее решение стратегических вопросов России за счет затягивания поясов будет практически невозможно. Как передает корреспондент, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР) при обсуждении федерального бюджета на 2017−2019 гг.

«Первое, что нам нужно понять, предел нагрузки на население и предел терпения, он практически исчерпан», Прежде всего, по мнению депутата, зря Госдума рассматривала именно бюджет на трехлетку. «Потому что у нас был нормальный закон, мы перешли на однолетний бюджет, и, конечно же, если 2018 год можно еще будет определить как топтание перед стартом, 2019 год будет уже бюджетом, скажем так, точечного роста, другого ничего у нас не может быть в принципе», — рассуждает Дегтярев.

«Нам нужно менять концепцию экономического развития, нам нужно в приоритеты ставить не стабилизацию и удержание ситуации за счет того, что население может терпеть, а задача должна быть — качество жизни, задача должна быть — рост ВВП», — уверен парламентарий.