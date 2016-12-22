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Сувениры алтайских ремесленников пришлись по душе москвичам

Экономика
Солидная доля заказов под брендом «Душа Алтая» приходится на Москву
1 / 3 Алтайские сувениры
Иллюстрация: Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Алтайские сувениры

Барнаул, 9 Декабря 2016, 13:34 — REGNUM  Сувенирная продукция алтайских ремесленников набирает популярность у жителей российской столицы: сейчас они готовятся к уже к третьей выставке-ярмарке. Пройдет она 17 декабря на площадке «Эко-ярмарка ВДНХ» в рамках масштабного регионального праздника «Алтайская зимовка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 декабря, в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Барнаульская компания «Студия 3» начала формировать новогодние и рождественские подарочные наборы еще с осени. Выпускаются они под единым брендом «Душа Алтая» и представляют собой уникальную брендовую продукцию Алтайского края: мед, травяные сборы, бальзамы и другие дары природы.

По словам директора компании Яны Зверевой, солидная доля из всех заказов компании приходится на Москву. «Чистота и экологичность алтайских товаров в столице России хорошо известна. Компания формирует наборы по индивидуальным и корпоративным заказам. В этом году их число увеличилось по сравнению с прошлым годом примерно в три раза, что подтверждает рост спроса на тематические подарки с региональным колоритом», — отметила предпринимательница.

2 / 3 Алтайские сувениры
Иллюстрация: Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Алтайские сувениры

Яна Зверева, пояснила также, что все наборы формируются с учетом предпочтений покупателей. Так, в новогодние подарки включены сборы для приготовления сбитня, имбирные пряники, мед, расфасованный в специальные изготовленные деревянные бочонки. Новинкой также стало алтайское печенье, выпекаемое из натуральных злаков с добавлением орехов по оригинальному рецепту.

В управлении по предпринимательству отмечают, что развиваться «Студии 3» помогает адресная государственная финансовая поддержка для возмещения части затрат на приобретение сырья и расходных материалов для производства сувенирной продукции.

Авторские новогодние игрушки, сувениры, подарки к Новому году готовят и мастера народного творчества края. Анна Гунина изготавливает из дерева сибирских Дедов Морозов и Снегурочек. «Все они расписаны рукой мастера и по-своему уникальны. В новогодней коллекции — небьющиеся елочные шары, открывающиеся как русские матрешки и внутри них можно спрятать еще один какой-нибудь новогодний сувенир», — отмечают в управлении по предпринимательству.

ИП Татьяны Байдуковой задолго до праздника начало мастерить елочные шары и магниты на холодильник с точечной художественной росписью. «Каждый узор на сувенире — неповторим и оригинален. Такие презенты пользуются большой популярностью — они недороги и в то же время — это не промышленная штамповка. Фаворитом на новогодних магнитах стал петух, он является символом 2017 года и излюбленным персонажем русских сказок», — поясняет Татьяна.

3 / 3 Алтайские сувениры
Иллюстрация: Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Алтайские сувениры

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года алтайские ремесленные компании и индивидуальные предприниматели, участвуя в конкурсном отборе на получение адресной финансовой поддержки, смогли привлечь на развитие своей деятельности 3 млн. рублей из средств краевого и федерального бюджетов.

Читайте ранее в этом сюжете: До 5 лет увеличен срок льготного кредитования алтайских предпринимателей

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