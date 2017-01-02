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«Реформы Трампа приведут к росту расходов и обесцениванию доллара в 2017»

Экономика
Евро в 2017 году также предстоит падение в связи с неясностью политического будущего Европы

Москва, 2 Января 2017, 07:51 — REGNUM  Неопределенность будущего Евросоюза будет давить на курс единой европейской валюты в 2017 году. После серии выборов в начале года и прихода нового правительства в Италии, которое с большой вероятностью запустит процедуру выхода из ЕС, евро вполне ожидает очередное падение, отметил региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

«Важный вклад в состояние финансовых рынков в 2017 году внесет новый президент. После повышения ставки ФРС в декабре 2016 года доллар будет укрепляться какое-то время и в 2017 году. Тем не менее, длительного роста курса ожидать не стоит», — предупреждает он.

Президент США Дональд Трамп заявил об огромных расходах, которые планирует осуществить, находясь на должности: инвестиции только в инфраструктуру составят более 1 трлн долларов, напомнил Салас. «Все это должно привести к планомерному обесцениванию американской валюты. Фондовый рынок страны, наоборот, должен будет после небольшого падения восстановиться и вновь устремиться вверх к новым максимумам. Акции американских компаний считаются одними из лучших инструментов для инвестирования в 2017 году», — полагает аналитик.

На курс единой европейской валюты будет давить будущее Евросоюза, считает эксперт. «После серии выборов в начале года и прихода нового правительства в Италии, которое с большой вероятностью запустит процедуру выхода из ЕС, евро вполне ожидает очередное падение», — прогнозирует Салас.

«Курс рубля в 2017 году будет достаточно сильно зависеть от притока иностранных инвестиций: Умеренно жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться, однако есть темпы инфляции удовлетворят ЦБ РФ, то ключевая ставка может быть значительно снижена в первом полугодии», — предполагает Салас.

Наибольшее влияние на курс отечественной валюты в 2017 году будет оказывать нефть, констатирует эксперт. «Договоренности ОПЕК оказывают поддержку котировкам на нефть, тем не менее, особого роста, как и прогнозировалось, не произошло. В данный момент мы видим коррекцию, которая может стать только началом очередных проблем для нефтедобывающих стран. Появляется все больше информации о новых рекордах по добыче ископаемого, которые страны ОПЕК установили незадолго до встречи в Вене, а количество инвесторов, разочаровавшихся, в соглашениях, растет», — указывает Салас.

Текущая цена вновь делает производство сланцевой нефти рентабельным и в скором времени хрупкий баланс на рынке будет нарушен, прогнозирует он. «В своих предвыборных обещаниях Трамп, которого не сильно заботят проблемы экологии, обещал всячески поддерживать американские нефтедобывающие компании и снять запреты, которые ограничивали их добычу. Все это приведет к росту предложения сырья и новой турбулентности котировок», — считает эксперт.

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