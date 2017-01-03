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«В течение 2017 года курс не выйдет из диапазона 58-67 рублей за доллар»

Экономика
Ключевая ставка ЦБ будет снижаться в 2017 году очень медленно и не опустится ниже 8%, считает эксперт
Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)
Eli Christman
Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

Москва, 3 Января 2017, 03:32 — REGNUM  

В 2017 году против рубля будет играть рост ставок в США, а также рост доллара на рынке форекс. В пользу рубля при этом будут работать стабильные цены на нефть и политика ЦБ, прогнозирует главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«В 2017 году будут продолжаться тренды, которые наметились в 4 квартале 2016 года. На глобальных рынках — это, прежде всего, дисконтирование «реформ» Трампа — учет будущих инфраструктурных расходов в ценах акций компаний, которые будут бенефициарами этого процесса, то есть получат прибыль в результате масштабных госрасходов. С этим будет связан рост инфляционных настроений, что может привести к более агрессивному повышению ставки ФРС», — говорит он.

Этот процесс всегда приводил к серьезным перетокам финансовых средств из развивающихся рынков в развитые, отмечает аналитик.

Финансовый рынок настроен на повышение ставки ФРС до 1%, полагает Богданов. «Поэтому в 2017 году возможно продолжение укрепления американского доллара к основным валютам, рост рисков на развивающихся рынках, что негативно будет влиять на российский рубль. Однако поддержку рублю могут оказать цены на нефть: при соблюдении странами ОПЕК и России договоренностей о сокращении рынок будет сбалансирован, и цены могут стабилизироваться в коридоре от 55−60 долларов за баррель», — прогнозирует эксперт.

В пользу рубля будет играть и ключевая ставка ЦБ РФ, которая, если и будет снижаться в 2017 году, то очень медленно, максимально на 1−1,5%, не ниже 8%. «Таким образом, против рубля — рост ставок в США, рост доллара на рынке форекс, а за рубль — стабильные, 50−60 долларов за баррель, цены на нефть и высокая ставка Банка России. Поэтому можно предположить, что российская валюта не выйдет из диапазона 58−67 рублей за доллар в течение 2017 года», — предполагает Богданов.

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