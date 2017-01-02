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«Без Росплана экономическая модель России будет сыпаться»

Экономика
В Госдуме предлагают создать указом президента госкомитет по стратегическому планированию при правительстве РФ

Москва, 2 Января 2017, 05:28 — REGNUM  Без введения элементов индикативного стратегического планирования в оперативном управлении страной нынешняя экономическая модель будет все время рассыпаться. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Павел Дорохин (КПРФ).

По его словам, «в большинстве так называемых индустриально развитых стран, а это США, Китай, Япония, Франция, Индия и другие, в структуре правительства есть органы, отвечающие за стратегическое и оперативное планирование в экономике».

В развитие закона о стратегическом планировании в КПРФ предлагают «создать указом президента госкомитет по стратегическому планированию при правительстве с куратором в ранге вице-премьера с широкими полномочиями по контролю деятельности министерств, ведомств, федеральных агентств и стратегических госкорпораций — сокращенно Росплан».

«Росплан, то есть новый Госплан создать на базе Минэкономразвития, но изменить статус и функции министерства с прогнозов и аналитики до планирования и контроля выделения и использования средств на основе динамического межотраслевого и межрегионального балансового метода в интерактивном режиме», — отметил Дорохин.

При этом, по мысли парламентария, «структура бывшего министерства будет изменена». «Две трети департаментов будут заниматься стратегическим планированием и денежным балансовым контролем, а треть — прогнозированием и мониторингом. Таким образом, гигантский штат Минэкономразвития будет сохранен», — предлагает он.

«Также при правительстве в структуре госкомитета по стратегическому планированию необходимо создать центр научного обоснования, планирования, прогнозирования и развития экономики с привлечением ведущих ученых РАН, специализированных институтов и представителей Торгово-промышленной палаты», — говорит депутат. «Этот же центр будет готовить обоснования пятилетних планов развития экономики страны. Пятилетние планы будут вноситься правительством на рассмотрение Госдумы после разработки по научным методам центра через Росплан», — рассуждает парламентарий.

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