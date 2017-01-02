«Система в России предполагает обогащение 1% населения»

Москва, , 03:27 — REGNUM Для роста внутреннего потребления следует ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»)

«Львиная доля национального богатства принадлежит 1% населения страны, и очевидно, что это, в том числе, является причиной, почему не может развиваться малый бизнес, продавать-то некому», — отметил парламентарий. «Пока не будет перераспределения, не будет и развития для национальной экономики, потому что не будет покупателя, не будет человека, который бы эту продукцию покупал», — указал он.

«Каким образом, можно такое перераспределение осуществлять? Через прогрессивную ставку подоходного налога, в том числе. И я напомню, что в таких достаточно консервативных странах, как Великобритания и США, эта верхняя шкала прогрессивного налога достигала отметки 95−98 процента, сегодня порядка 60−65», — говорит депутат.

«Ведь что делает один процент наибольшей состоятельной части населения? Эти деньги либо складируются и мы видим при отдельных обысках, как миллиарды рублей, а то и долларов оказываются в складах на квартирах у губернаторов, у полковников полиции. Эти деньги могли бы работать на внутреннюю торговлю, на развитие потребительского спроса, они не работают», — считает Шеин. «Они не работают не только, потому что Росфинмониторинг обладает пока недостаточным инструментарием, но и в силу того, что сама система в Российской Федерации с перераспределением национального богатства предполагает обогащение вот этого самого одного процента верхушки», — считает парламентарий.

По его словам, «вот одному проценту самых состоятельных людей в таких странах, как ЮАР достаточно, справедливо относящейся к странам третьего мира, принадлежит порядка 42 процентов национального богатства, в Бразилии — 48 процентов, в Индонезии — 49, в Индии и Таиланде — 58, у нас — 71».