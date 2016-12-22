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В Алтайском крае подешевела мясо-молочная продукция

Экономика
Снижение цены в пределах 0,3%-0,5% отмечено на молоко питьевое, масло сливочное, сметану, творог жирный
Алтайский край
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Алтайский край

Барнаул, 7 Декабря 2016, 11:44 — REGNUM  В Алтайском крае снизились цены на ряд жизненно важных продуктов питания — такие данные сегодня, 7 декабря, со ссылкой на Алтайкрайстат, приводит официальный сайт региона. По данным статистиков, на начало декабря 2016 года снижение цены (в пределах 0,3%-0,5%) отмечено на молоко питьевое, масло сливочное, сметану, творог жирный.

Дешевле потребителям региона стала обходится также свинина и говядина (по данным позициям уменьшение средних цен к декабрю прошлого года составило 4,1% и 2,8% соответственно).

Из овощей цена за первые пять дней декабря снизилась на лук репчатый (1,6%), а вот цены на свежие помидоры остались на прежнем уровне (цена к декабрю 2015 года снижена на 21,3% и 43,3%).

Целом за ноябрь 2016 года (в сравнении октябрем) цены на продовольственные товары в Алтайском крае, по данным Алтайкрайстата, увеличились на 0,5% (в ноябре 2015 года — на 1,4% к октябрю 2014 года), что ниже, чем в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года года индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе составил 104,1% (в январе-ноябре 2015 года — 111,5%). По отношению к аналогичному периоду предыдущего года рост цен на продовольственные товары в крае замедлился в 2,6 раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти: в Алтайском крае зафиксирована продовольственная дефляция

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Цены на продукты питания в магазинах РФ
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