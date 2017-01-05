«Среднегодовой курс на 2017 год: доллар будет стоить 68-70 рублей»

Москва, , 01:49 — REGNUM В 2017 году рынок нефти будет находиться в затяжном боковом тренде в коридоре от 45 до 55 долларов за баррель. Реакция рынка на каждый новый саммит ОПЕК или отдельные новости с сырьевых площадок будет все менее волатильной, прогнозирует руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

«2017 год не будет очень важным для мировой и для российской экономики — по крайней мере, так представляется сейчас. Важнейшее событие для рынка — рынка — это решение Федрезерва США по ставке. Повышение ставки вызовет перемещение капиталов в сторону Америки», — говорит эксперт.

Особенно пострадают развивающиеся рынки, предполагает он. «В этой связи российский фондовый рынок может быть под двойным прессом — со стороны снижающейся нефти и на фоне ухода капиталов. Этот фактор добавит позитива на американских площадках» — прогнозирует Козловский.

Российский рубль будет весь 2017 год во власти нефти и инфляции, считает эксперт. «Неопределенность по поводу достижения баланса на рынке сырья будет, пусть и не так сильно, как в начале 2015 года, оказывать давление на валюту. Здесь стоит отметить действенные меры со стороны ЦБ РФ, которые свели к минимуму спекулятивное давление на рубль. С учетом текущей динамики макроэкономических показателей, в частности ВВП, и сальдо торгового баланса, мы ожидаем средний курс по паре доллар/рубль не ниже 68−70 рублей за доллар», — полагает аналитик.