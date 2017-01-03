«К концу 2017 года ключевая ставка снизится до 7%»

Москва, , 01:41 — REGNUM Цены на нефть к лету 2017 года устремятся к 60 долларам за баррель, что будет вызвано ростом глобального потребления энергоресурсов. На этом фоне укрепится российская валюта — на рубеже весны и лета она начнет новый тренд на укрепление, в ходе которого курс может дойти до уровня 60 рублей за доллар и ниже, отметил вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер.

«2017 год на рынке энергоносителей рискует повторить путь, пройденный в 2016 году. Дисбаланс в размере 1 млн баррелей в сутки может в итоге удвоиться, если ориентир в 32,5−33,0 млн баррелей в сутки так и останется недостижим. Или же из-за сезонного ослабления спроса остаться на текущем уровне в 1 млн баррелей в сутки по крайней мере в I квартале», — считает Вернер.

И лишь после этого восстановление спроса наряду с увеличением глобального потребления опять начнут приводить рынок к равновесию, которое будет достигнуто в определенный момент во II полугодии 2017 года, прогнозирует эксперт. «Это еще при условии, что оправдаются прогнозы по стабилизации добычи в США и отсутствию новой ценовой гонки между странами ОПЕК и Россией. Цены на нефть рискуют вновь вернуться на территорию ниже 40 долларов за баррель, но такая ситуация не продержится долго: ближе к лету из-за дальнейшего повышения глобального потребления избыток нефти начнет сходить на нет, что уже окончательно нацелит цены на нефть к 60 долларов за баррель», — предполагает аналитик.

Рубль против доллара будет повторять те же колебания в «зеркальном» режиме с поправкой на курс монетарной политики ЦБ, указывает Вернер. «Благодаря высокой ключевой ставке ЦБ отток на стыке весны-лета развернется и начнет новый тренд на укрепление с целями в 60 рублей и ниже. К этому моменту на динамике цен окончательно скажется эффект переноса валютного курса, и Банк России, убедившись в том, что риски со стороны рынка энергоносителей уже не представляют угрозы, возобновит цикл смягчения монетарной политики», — полагает эксперт.

Возможно, к этому времени появятся и предпосылки для смягчения санкций, что вместе с понижением инфляционных ожиданий даст регулятору возможность действовать более агрессивно и уменьшить дифференциал между ключевой ставкой и темпом годовой инфляции, поясняет Вернер. «В настоящий момент он составляет около 4%. Таким образом, к концу 2017 года, если оправдаются прогнозы по инфляции на уровне в 4%, ключевая ставка может опуститься вплоть до 7% с нынешних 10%. Начиная со II квартала 2017 года Банк России может ступенчато понижать стоимость денег в экономике на 0,5% несколько заседаний подряд», — прогнозирует Вернер.