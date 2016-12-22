Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:53:43 МСК

Преподаватель Алтайского агроуниверситета оштрафован за взятки

Экономика
Суд приговорил его к штрафу в размере 120 000 рублей с лишением права занимать определенные должности
Взятка
A-r-e-s
Взятка

Барнаул, 1 Декабря 2016, 13:25 — REGNUM  Преподаватель Алтайского государственного аграрного университета признан виновным по 12 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 291.2 УК РФ как мелкое взяточничество. Также следствию удалось доказать и 12 преступлений по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Следствием установлено, что за взятки преподаватель университета в течение 2014 — 2015 годов вносил в зачетные книжки и зачетно-экзаменационные листы студентов положительные оценки без проверки знаний у обучающихся.

«В судебном заседании виновность подсудимого установлена исследованными доказательствами», — подчеркнула старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Лошкарёва.

По ее словам, с учетом личности подсудимого ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 120 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах и учреждениях образования Российской Федерации сроком на 2 года 6 месяцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый случай, когда сотрудники алтайских вузов попадались на взятках.

Читайте также: Храм незнаний: почему в алтайских вузах порядка нет

В июне 2016 года алтайские СМИ сообщили об анонимном письме Генеральному прокурору РФ от студентов юридического факультета Алтайского госуниверситета, в котором было сказано о вымогательстве взяток со стороны одного из преподавателей кафедры уголовного права, бывшего сотрудника Следственного Комитета РФ, «которого выгнали за пьянку».

В июле 2016 года завершилось расследование уголовного дела в отношении одного из преподавателей Алтайского государственного технического университета. Следствие выяснило, что за зимнюю сессию он собрал со студентов более 200 тысяч рублей. У взяточника не было единой таксы за свои услуги — размер взяток варьировался от 20 тысяч до 105 тысяч рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
ещё главное