Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:50:54 МСК

Барнаул перешел на электронные проездные билеты

Экономика
Процесс сопровождается увеличением цены за проезд и очередями
Транспорт в Барнауле
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Транспорт в Барнауле

Барнаул, 1 Декабря 2016, 07:41 — REGNUM  С сегодняшнего дня, 1 декабря, столица Алтайского края перешла на электронную систему проезда в общественном транспорте. Предварительно власти анонсировали и повышение цены за проезд, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Расчет наличными в автобусах обойдется пассажирам в 20 рублей (повышение на 3 рубля), а натуральный расчет в трамваях и троллейбусах подняли до 19 рублей. С приобретением электронных карт, которые, как было заявлено, можно будет приобрести на почте, в Сбербанке, газетных киосках и других местах, пока существуют проблемы.

Помимо большых очередей за проездными, выяснилось, что далеко не все перевозчики установили обслуживающие их терминалы, — отмечают в социальных сетях владельцы транспортных карт.

Вместе с тем, тем, кто вовремя не успел купить электронный абонемент, советуют не беспокоиться. «На сегодняшний день реализовано более 8 тысяч транспортных карт. Волноваться не стоит, их хватит всем. Если раньше сроки реализации проездных билетов были с 20 ноября по 5 декабря включительно, то сейчас транспортную карту не декабрь можно приобрести с 15 ноября по 15 декабря. Временной период для приобретения транспортной карты увеличен», — сообщила «Вестям» руководитель компании «Центртранс» Юлия Дорохова. По ее словам, всем перевозчикам предоставлены специальные устройства для считывания электронных карт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые о повышении с 1 декабря 2016 года стоимости проезда и введении электронной карты барнаульские власти известили в конце октября. Ну, а первым на электронные билеты перешел Бийск. Произошло это в июле 2016 года. Процесс сопровождался конфликтом местных автоперевозчиков, которые публично выразили свое недовольство тем обстоятельством, что весь размер повышения — 2,5 рубля с каждого билета — уходит частной коммерческой фирме на обслуживание новомодной системы.

Позднее в скандал с перевозчиками вмешалась прокуратура.

Читайте ранее в этом сюжете: Барнаул переходит на электронные проездные

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
ещё главное