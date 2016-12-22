Четверг, 22 Декабря 2016 года
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В Барнауле отмечено снижение коэффициента смертности

Экономика
Демографическая ситуация характеризовалась снижением числа родившихся на 252 человека и числа умерших на 472 человек
Ритуальный зал в Барнаульском крематории
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Ритуальный зал в Барнаульском крематории

Барнаул, 1 Декабря 2016, 06:31 — REGNUM  Алтайкрайстат обнародовал данные о естественном движении населения Барнаула в январе — октябре 2016 года. Они свидетельствуют о снижении как смертности (на 472 человека), так и рождаемости (на 252 человека).

В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил 13,2, смертности — 11,1. Естественный прирост населения города составил 1237 человек, — отмечают статистики.

Коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 жителей) снизился на 3,6% (13,2), коэффициент смертности на 6,7% (11,1). При этом отмечается, что показатели рождаемости населения Барнаула выше среднекраевого уровня на 8,2%, показатели смертности ниже на 20,7%.

По числу родившихся в расчете на 1000 человек населения районы города распределились следующим образом: Индустриальный — 16,9, Ленинский — 12,5, Октябрьский — 12,2, Центральный — 11,7, Железнодорожный — 10,7.

Из каждой 1000 жителей соответствующего района умерло: в Индустриальном — 8,2 человека, Ленинском — 10,9, Октябрьском-11,4, Железнодорожном — 11,5, Центральном — 15,3 человека.

Коэффициент смертности снизился (по сравнению с январем-октябрем 2015 года) во всех районах города, кроме Центрального.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в целом за восемь месяцев 2016 года (в сравнении с предыдущим периодом) смертность в Алтайском крае уменьшилась на 616 человек (если в 2015 году умерли 23 018 человек, то в текущем — 22 240). Вместе с тем на 382 человека уменьшилось и число родившихся. Этот показатель в текущем году составил 19 616 чел., а в 2015 году — 19 998 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае замедлились темпы естественной убыли населения

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