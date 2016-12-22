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Алтайский край увеличил товарооборот с Китаем

Экономика
Увеличение обусловлено ростом экспорта продукции мукомольно-крупяной промышленности, древесины и растительного масла
Количество алтайского растительного масла, поставляемого в регионы Китая, возросло в три раза
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Количество алтайского растительного масла, поставляемого в регионы Китая, возросло в три раза

Барнаул, 30 Ноября 2016, 07:22 — REGNUM  По итогам девяти месяцев 2016 года, товарооборот Алтайского края с Китаем составил более 136 миллионов долларов США. В сравнении с тем же периодом 2015 года, экспорт продукции в эту страну увеличился на 68%, импорт на 12%. «Такое существенное увеличение обусловлено ростом экспорта продукции мукомольно-крупяной промышленности (39%), древесины (на 54%). Количество поставляемого растительного масла в регионы Китая возросло в три раза», — заявил заместитель начальника управления Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям Максим Татаркин в ходе совещания по вопросам развития экономического сотрудничества региона и Китайской Народной Республики. Подробности сообщает официальный сайт региона.

По словам директора по продажам компании «Юг Сибири» Максима Степнова, в переработке семян масличных культур действительно удалось достичь впечатляющих результатов.

«Объем производства растительных масел вырос в 3,6 раза — с 1,3 до 4,7 миллиона тонн. Если еще в 2003 году импортировали около 200 тысяч тонн подсолнечного масла, то сегодня Россия — второй в мире экспортер подсолнечного масла с объемом экспорта около 1,5 миллиона тонн», — отмечает промышленник. В планах предприятия — увеличение экспорта в Китай подсолнечного нерафинированного масла в два раза — до 25 тысяч тонн в год и начало поставок соевого — до 10 тонн в год.

Перспективным в области развития внешней торговли алтайские чиновники назвали увеличение экспорта зерновой продукции в Китай. «Это не только позволит загрузить мощности предприятий данного сектора и обеспечить занятость населения и налогооблагаемую базу, но и будет способствовать увеличению российского экспорта за счет освоения новых рынков», — отметил Максим Татаркин.

По данным начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяны Зелениной, в сравнении с 2014 годом, алтайские промышленники уже в 2015 году увеличили отгрузки в Китай по следующим позициям: мука пшеничная — в 2,3 раза, зерновые хлопья — в 22 раза, макаронные изделия — в 6,1 раза, продукты из рыбы и ракообразных — в 3,4 раза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2016 года, общая стоимость экспортированной продукции превысила 61 миллион долларов США, при этом более 53% от данной суммы приходится на растительные масла. За последний год внешнеэкономический оборот с КНР возрос в 4 раза.

В октябре регион разработал комплекс мероприятий, направленных на формирование благоприятного делового климата для развития экспортной деятельности в регионе. По словам директора по стратегическому развитию и управлению ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александра Локтева, стратегия импортозамещения, работающая, в первую очередь, на возрождение собственного производства, помогла многим алтайским производственникам.

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