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В Алтайском крае планируют ввести дополнительные ограничения на курение

Экономика
Под запрет могут попасть не только обычные сигареты, но и электронные

Барнаул, 30 Ноября 2016, 06:26 — REGNUM  Алтайские депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Алтайского края», который предусматривает дополнительные ограничения на курение в общественных местах.

В случае его принятия, под запрет попадет курение табака на территориях парков, скверов и набережных (за исключением специально отведенных мест на открытом воздухе); в подземных и надземных пешеходных переходах; в местах проведения публичных мероприятий (культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических) на открытом воздухе, обозначенных организаторами как место проведения таких мероприятий, во время проведения таких мероприятий; на летних верандах (площадках, шатрах, балконах и иных искусственно возведенных конструкциях, имеющих любой вид ограждения, включая декоративное и предназначенное для оказания услуг общественного питания) кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания; у входа (на крыльце) в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, которые расположены на первых (цокольных) этажах, в пристроенных, встроенно-пристроенных к жилому дому помещениях, а также на расстоянии менее 10 метров от него.

«Люди, которые активно употребляют алкогольную продукцию в этих псевдобарах, они тут же выходят и начинают курить. Здесь тут же находится детская площадка, и это вызывает определенное возмущение общественности», — пояснил «Вестям» заместитель председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению и науке Николай Якушев. По его словам, под запрет могут попасть не только обычные сигареты, но и электронные. Это вопрос сейчас прорабатывается с прокуратурой.

В окончательном чтении законопроект об ограничении курения планируется принять весной 2017 года. Депутаты надеются, что в общественном обсуждении этого законопроекта примут участие и сами курильщики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав объявил, что последовательная работа в борьбе с табакокурением и потреблением алкоголя позволила в России за период менее 10 лет снизить употребление табака взрослых на 25%, а у подростков — в 2,5 — 3 раза. «Снизилось и пассивное курение: дома — в 2 раза, в общественных местах — более чем в 3 раза», — отметила 21 ноября министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе IX глобальной конференции по укреплению здоровья.

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Введения ограничений по продаже и курению электронных сигарет требуют и депутаты Ставрополья: они полагают, что поправки необходимо внести в федеральный закон о запрете курения в общественных местах.

Читайте ранее в этом сюжете: Электронные сигареты могут запретить подросткам по всей России

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