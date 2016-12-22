Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:46:57 МСК

В Алтайском крае выплату зарплаты задерживают в четырех организациях

Экономика
Причина зажержки — процедура банкроства
Уволенные без зарплаты сотрудники ГипроДорНИИ
Иллюстрация: Пресс-служба КПРФ
Уволенные без зарплаты сотрудники ГипроДорНИИ

Барнаул, 29 Ноября 2016, 15:25 — REGNUM  По состоянию на 1 ноября 2016 года, выплату заработной платы в Алтайском крае задерживают 1012 работникам четырех организациях. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на Алтайкрайстат, речь идет о ЗАО «Завод алюминиевого литья», ФГУП «Овощевод» Россельхозакадемии, ОАО «Сибэнергомаш» и МУП «Рубцовские тепловые сети», где в настоящее время проводятся процедуры банкротства. Вместе с тем, губернатор региона Александр Карлин, по итогам селекторного совещания по вопросу «О ситуации с задолженностью по заработной плате», проведенном Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщил, что ситуация на данных предприятиях находится на ежедневном контроле, и что по всем организациям-должникам составлены графики погашения задолженности.

«В крае отсутствуют долги в бюджетной сфере. В реальном секторе экономики ситуацию с выплатой заработной платы удалось стабилизировать к концу 2015 года», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале ноября с требованиями выплатить заработную плату выходили рубцовчане: более 300 заявлений поступило в правоохранительные органы от работников коммунальной сферы.

Читайте также: Рубцовские коммунальщики вышли на митинг, требуя выплаты долгов по зарплате

Позднее на митинг коммунистов в Барнауле вышли уволенные без зарплаты сотрудники ГипроДорНИИ.

Впрочем, губернатор в сегодняшней новости подчеркивает: «Наша задача — полностью ликвидировать долги по заработной плате».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевNew Yorker: Проблема с инстинктами Трампа по отношению к Китаю
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?
АстанаКазахстан Авиапроисшествия Происшествия
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевForeign Policy: Ангела Меркель должна уйти
БерлинГермания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
NB!
22.12.16
«Японский милитаризм»: Синдзо Абэ одобрил рекордный военный бюджет
ТокиоЯпония Правительство Японии Политика
ещё главное