Губернатор устроил разнос алтайским дорожникам за «снижение аварийности»

Число погибших в ДТП с начала 2016 года сократилось на 24%, раненых – на 25%, но глава региона обратил внимание на рост ДТП, в которых был выявлен так называемый сопутствующий фактор

Барнаул, , 10:26 — REGNUM Региональное строительное управление обнародовало информацию, свидетельствующую об улучшении ситуации с аварийностью на федеральных дорогах в Алтайском крае. В частности, сообщается, что за десять месяцев 2016 года (в сравнении с аналогичным периодом 2015 года) снижение на 26% числа дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на трассах А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) и Р-256 («Чуйский тракт»). Число погибших сократилось на 24%, раненых — на 25%.

По словам начальника ФКУ Упрдор «Алтай» Ярослава Долинского, благодаря межведомственному взаимодействию удалось реализовать комплекс мер, направленных на ликвидацию мест концентрации ДТП на федеральных трассах: из 13 таких участков, насчитывавшихся на начало 2016 года, в результате проведенных мероприятий удалось ликвидировать 9.

«В частности, на 195-м км «Чуйского тракта» по заданию Росавтодора выполнены мероприятия по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов. Участок оборудован инновационными техническими средствами, устроено два пешеходных перехода через шестиполосную дорогу. Дорожные знаки «Пешеходный переход» установлены над проезжей частью на Г-образных опорах, что делает их более заметными, светофоры типа «Т.7» за счет светового индикатора привлекают внимание водителей к объектам повышенной опасности. На подходах к переходам размещены электронные табло обратной связи, отображающие фактическую скорость движения транспортных средств», — отмечается в официальном сообщении Алтайглавстроя.

Вместе с тем, по сообщению ИА «Банкфакс», на выездном заседании краевой комиссии по безопасности дорожного движения, прошедшем в Бийске, где была озвученна приведенная выше информация, губернатор Александр Карлин устроил форменный разнос главному алтайскому дорожнику Василию Мотузу.

«Согласно статистике МВД, в 1,5 раза в крае выросло число ДТП, в которых был выявлен так называемый сопутствующий фактор, из-за этого регион попал в соответствующие рейтинги, а у вас по-прежнему все нормально!» — привел довод глава края.

Он также напомнил, что скоро будет введен новый федеральный норматив, согласно которому деньги на дороги будут выделяться в зависимости от того, сколько трасс выбыло из нормального состояния. «Если все так замечательно, почему десятками километров ежегодно «убиваются» добротные дороги в крае? Или вы, может быть, не знаете этого, так я могу помочь расширить вашу географию. Вам назвать эти территории?» — предложил губернатор, обращаясь к Василию Мотузу.

Напомним, одним из участков, который, вероятно, имелся в виду, является дорога регионального значения Троицкое — Целинное. В 2015 году она попала под прицел как активистов ОНФ, так и местной прессы. «Первые же километры пути от поворота на Целинное уверенно сбили с нас эйфорическое настроение — дорога оказалась хуже, чем можно было представить. Куда бы руль ни повернул, куда бы ни направил машину, густо рассевшиеся хищные выбоины ежесекундно сотрясали видавший виды экипаж со всем его содержимым. Но надежда на то, что это дорожное недоразумение не бесконечно, не покидала нас. Когда показалось, что мы «проехали» половину пути, я глянул на спидометр, на часы и ужаснулся: за один час мы преодолели ровно сорок километров!» — поделится пережитым на страницах газеты «На земле Троицкой» Владимир Якушенко.

Губернатор тогда пояснил, что причина ее неудовлетворительного состояния в том, что она разбивается большегрузным транспортом, который эксплуатируется с нарушением установленного порядка. Заниматься ею уже начали, по пока длина восстановленного участка не может состязаться с темпами разрушения дорожного полотна в других местах.

Кстати, большегрузный транспорт, о котором упоминал Александр Карлин, — это 30-тонные тяжеловозы, которые осуществляют самовывоз щебня с Горновского месторождения. «Раньше дорога была разбита до п. Горнового, а после чуть-чуть до Целинного лучше была, то сейчас и тот участок разбили. Немного новый асфальт положили от Троицка в сторону Целинного. Но, правда, даже до поворота до Новоеловки не дотянули», — поделился с ИА REGNUM информацией житель региона Юрий Подольский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее на ужасающее состояние дороги К-24 (Троицкое — Целинное) указывала прокуратура Алтайского края, выдав соответствующее предписание об устранении нарушений.

В прошлом году на Алтае было построено, реконструировано и отремонтировано 545 километров автомобильных дорог, 2,7 тысячи погонных метров мостов, в том числе в полном объеме закончена ликвидация последствий паводка 2014 года. Построено 13 капитальных мостов в пяти районах края.