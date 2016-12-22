В Алтайском крае продлевают выплаты материнского капитала

Барнаул, , 09:09 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) продлили на год срок действия краевого закона о материнском (семейном) капитале, который дает право при рождении третьего или последующих детей получить единовременную выплату. На сегодняшний день она составляет 55 380 рублей. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Согласно этому закону, средства материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство жилого помещения, реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства) и получение образования ребенком (детьми) (оплата платных образовательных услуг, оплата проживания в общежитии, оплата за присмотр и уход за ребенком (детьми) в образовательной организации).

По данным Главного управления региона по труду и социальной защите, из 25 203 жителей Алтайского края, которым предоставили региональный материнский капитал, его средствами распорядились 7968 человек на общую сумму более 418 миллионов рублей.

По данным Алтайсоцзащиты, десять лет назад жители Алтайского края получали 57 видов выплат, сегодня их уже 89. В 2006 году на эти цели направили немногим более 1 млрд. рублей бюджетных средств, в 2016 году эта сумма превысила 15 млрд. рублей. 780 тысячам граждан в регионе предоставляют меры социальной поддержки, то есть каждый третий житель края получает денежные выплаты. В среднем каждому получателю предоставляют государственную помощь в размере 20 тысяч рублей в год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о продлении до 31 декабря 2018 года срока действия закона о региональном материнском капитале подготовили и в Красноярском крае. Его сумма, с учетом индексации, с ноября 2016 года составляет 125 172 рубля.

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