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В России заработал компенсационный фонд для защиты дольщиков

Экономика
Средства фонда будут формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков, привлекающих денежные средства дольщиков

Москва, 1 Января 2017, 05:00 — REGNUM  Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, защищающий права участников долевого строительства в России, сообщает ИА REGNUM. Документ предусматривает создание единого реестра застройщиков и компенсационного фонда — для дополнительной защиты прав дольщиков.

Уставной капитал

Закон устанавливает требования к размеру уставного капитала застройщика и минимальным размерам возводимых площадей.

Уставный капитал застройщика должен составлять не менее 150 млн рублей при максимальной площади всех объектов долевого строительства не более 100 тыс. кв. м; 400 млн рублей при максимальной площади объектов не более 250 тыс. кв. м; 800 млн рублей при площади объектов долевого строительства не более 500 тыс. кв. м; 1 млрд рублей при площади всех объектов более 500 тыс. кв.м.

Застройщик вправе заключить договор поручительства по своим обязательствам в случае, если размер его уставного капитала не соответствует требованиям закона. Такой договор должен предусматривать солидарную или субсидиарную ответственность поручителя перед дольщиком.

Фонд и компенсации

Закона предусматривает возможность создания компенсационного фонда в целях дополнительной защиты прав дольщиков, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками и в отношении которых введены процедуры банкротства. Фонд может быть создан по решению правительства РФ. Средства фонда будут формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков, привлекающих денежные средства дольщиков. Размер и порядок обязательных отчислений, условия использования средства фонда будет также установлены правительством. Размер взноса не может превышать 1% от планируемой стоимости строительства дома.

«Это никак не отразится на стоимости жилья, потому что это не будет дублирование. Это будет замена тем взносам в страховые компании, которые платят сегодня застройщики. Государственный фонд имеет совершенно другой статус по аналогии со страхованием банковских вкладов, которое сегодня работает», — отметил ранее глава Минстроя Михаил Мень.

Требования к договору

В законе прописаны требования к договору долевого строительства. Он должен содержать план объекта долевого строительства, отображающий в графической форме расположение комнат, балконов, вспомогательных помещений. При этом план должен соответствовать информации, включенной в проектную декларацию.

Разбирательства

Дольщик в случае ненадлежащего качества объекта строительства вправе предъявить иск в суд или подать свои претензии застройщику в письменной форме. Застройщик обязан устранить выявленные дефекты. Если этого не произошло, участник долевого строительства имеет право предъявить иск в суд.

Переходный период

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, однако, ряд положений, в том числе в части требований к капиталу застройщика, договору поручительства и счетов эскроу, вступят в силу с 1 июля 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В России создается компенсационный фонд помощи дольщиков

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