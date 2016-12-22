Почему снег с городских улиц в краевой столице измеряют в тоннах, а сваливают в водоохранной зоне, расположенной в черте города

Светлана Шаповалова, , 13:06 — REGNUM

В Барнауле с некоторых пор есть такая примета: если город запорошило снегом — жди повышенной аварийности и 10-бальных пробок. Вот и сегодня, после отступивших морозов, дороги в столице Алтайского края развезло снежной кашей. В МБУ «Автодорстрой» отчитались: ночью дорожники вывезли с городских улиц 4030 тонн снега, работало 122 единицы специализированной техники. А в октябрьские снегопады, напомним, объем вывезенного доходил до 40 тысяч тонн в сутки и более.

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Но, несмотря на вроде бы внушительную цифру, обстановку на трассах едва ли можно было считать удовлетворительной. Ситуация повторилась и сегодня, 24 ноября: чтобы убедиться в этом, достаточно было проехать утром по улицам Индустриального, Ленинского и Октябрьского районов. Неподалеку от Малаховского кольца были встречены три приметных автомобиля. Но это была не уборочная техника, а «обычные» в такую погоду (снегопад) легковушки и таксомотор, попавшие в ДТП. В таком случае, где обитают снегоуборщики, и куда они вывозят все эти тонны снега?

«Плюс-минус трамвайная остановка»

«Количество вывезенного снега с улично-дорожной сети города измеряется в тоннах, согласно грузоподъемности автомобилей-самосвалов, задействованных в работах. В 2015 году на его погрузку и вывоз было израсходовано более 18 млн рублей», — пояснил ИА REGNUM заместитель председателя комитета городского комитета по дорожному хозяйству Василий Попов.

По мнению кандидата физико-математических наук, доцента АлтГТУ Александра Каплинского, снег действительно было бы правильнее измерять в тоннах, а не кубометрах, как предлагают некоторые горожане, сомневающиеся, что с городских улиц действительно вывозятся такие большие объемы снежной массы.

«Мой ответ на этот вопрос настолько же приблизительный, как и подсчеты дорожников — на уровне довольно грубой оценки. Измерение в тоннах наибольшим образом отражает масштабы очистки города. В кубах тоже можно, и это, может быть, даже проще, — но связать кубы с тоннами можно только через плотность снега, — а вот она-то может быть разной (для рыхлого снега меньше, для плотного больше). Но в любом случае, и то, и другое определяется «методом научного тыка», «среднепотолочными» цифрами, которыми, видимо, и отчитываются. Кто же будет взвешивать самосвал на улицах после погрузки или лазить с рулеткой по его кузову? Вот и пишут то, что предполагают с точностью плюс-минус трамвайная остановка», — отмечает ученый. По его словам, чтобы решить — верить или нет — этим цифрам, необходимо знать площадь очищенных улиц, — а это тоже определяется на глазок.

«Но лично мне не кажется завышенным 40 тысяч тонн на огромный город: при его площади в 321 кв. км, это порядка 100 тонн с квадратного километра. Это 10−20 грузовиков. Если посмотреть, что творится во дворах и на второстепенных улицах, так надо бы вывезти снега в несколько раз больше. А зима только началась, да и по календарю пока еще осень», — напомнил Александр Каплинский. Кстати, его больше интересует другой вопрос: куда этот снег вывозят?

«В прошлые зимы его активно возили в пойму Пивоварки, за гаражный кооператив в самом конце ул. Интернациональной, за трамвайным депо №1. Видимо, и сейчас туда возят, — КамАЗы-самосвалы там давно уже дорожку проторили — все лето и всю осень зачем-то туда ездили. Правда, при нынешних снегопадах я с ними пока не пересекался. Дорогу к гаражам разбили до безобразия, хотя она приводилась в порядок за наши деньги. Сейчас это просто череда ям. Насколько я знаю, руководители кооперативов, а их там несколько, обращались к властям по этому вопросу, но толку никакого. А летом там хорошо видно, что туда вывозили вместе со снегом: горы мусора, вытаявшего из него, так там и лежат. Не говоря уже о том, во что превращается сама Пивоварка, хотя по дороге к гаражам установлены грозные таблички о том, что начинается водоохранная зона», — отмечает Александр Каплинский.

Загадочный знак

И действительно, информацией о том, что зимой в речную пойму реки Пивоварка сталкивается снег, собираемый с улиц города, даже «Википедия» владеет.

«В пробах снега концентрации вредных веществ превышает ПДК от 2,6 до 94 раз (это взвешенные вещества, нефтепродукты, аммиак, нитраты). Состояние воды в Пивоварке по микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям к составу и свойствам Н2O в водоёмах в черте населённых мест», — извещает народная энциклопедия.

О том, как это происходит на практике, убедилась лично, просто проследив за одним из грузовиков, следовавших со снежным грузом по ул. Строителей.

Настроилась, было, на дальнюю дорогу (на полигон — за город), — ан нет. Не доезжая Павловского тракта, водитель, изящно преодолев трамвайные пути, поехал прямо, за здания, по ул. Силикатная, и там, обогнув какой-то загадочный дорожный знак, метров через 200 стал опрокидывать снег.

Пока делала несколько кадров, один-за-другим прибыли еще несколько КамАЗов со снегом, и стал понятен масштаб свозимого груза: снежные барханы утрамбовывал трактор, но все равно, кое-где они были выше человеческого роста.

Подошла к одному из водителей, — точно (говорит), это и есть полигон, куда со всего города снег вывозят.

Пришлось еще раз внимательно изучить табличку, которая показалась загадочной.

«Прибрежная полоса. Законодательством РФ установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности», — значится на синем фоне, и сразу под ним прикреплена некая схема, явно не имеющая отношения к дорожному знаку (река, мост и две стрелки: одна ведет к зданию с адресом Силикатная, 24 А, другая — понятно куда — в место снежных завалов, скромно обозначенное двумя коричневыми квадратами).

Выходит, действительно, прав был Александр Каплинский — снег сваливают в водоохранной полосе. Но, поскольку указателей самого полигона обнаружить не удалось, за подтверждением санкционированности свалки обратилась в администрацию Барнаула. И вот ответ на запрос ИА REGNUM получен. Власти не стали отрицать, что складируют снежный мусор в черте города и в частности близ реки Пивоварка.

«На зимний период 2016/2017 гг. комитетом согласованы места отвалов снега, вывозимого с улично-дорожной сети города, с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, Главным управлением природных ресурсов и экологии Алтайского края, комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула и утвержден постановлением администрации города от 27.10.2016 №2130. На основании согласований с указанными организациями для подведомственных организаций установлены места снегоотвалов: ул.Маяковского, 108; пр-кт Космонавтов, 14ф; ул.Дальняя, 21; земельный участок, расположенный на территории Пивоварского песчаного карьера; пр-кт Энергетиков, 25; земельный участок, расположенный в районе здания №63 по пр-кту Космонавтов», — ответил городской комитет по дорожному хозяйству.

Экологическое преступление или «меньшее зло»

Итак, если дорожники измеряют вывезенный снег в тоннах, власти Барнаула — в тоннах и в миллионах рублей, то экологи предлагают соизмерять его с вредом, нанесенным окружающей среде.

Очевидно, что решение муниципалитета явно расходится с той статьей Водного кодекса РФ, где сказано, что «участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима».

"На этом примере мы видим, как хорошо были затрачены денежки на определение прибрежной защитной полосы, а с другой стороны — как администрация города прямо-таки официально отводит этот участок для сброса снега. Это явное нарушение водоходного законодательства. В этом случае необходимо обратиться к природоохранному прокурору. Думаю, что будет возбуждено соответствующее дело и инициаторы должны быть наказаны», — так считает заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук, активист ОНФ — Владимир Кириллов. В интервью ИА REGNUM он также высказал сожаление тем обстоятельством, что речь идет именно об официальном разрешении администрации города сваливать снег в водоохранной территории.

«Это недоработка специалистов администрации города. Они, решив сократить время и расходы, связанные с вывозом снега, сами нарушают природоохранное законодательство. Люди, которые должны всячески способствовать улучшению нашей жизни, ее ухудшают. Думаю, что это повод чтобы еще раз возбудить дело, и прекратить эту практику — по крайней мере, в воодахранной зоне прибрежной защитной полосы реки Пивоварка. Это явное экологическое преступление нужно прекратить с помощью соответствующих наших органов», — заявил Владимир Кириллов.

Вместе с тем, эколог обозначил еще один взгляд на проблему.

«Да, есть закон и отведена полоса, — закон нельзя нарушать, и надо наказывать. Но вся штука в том, что эта ситуация, с точки зрения экологии, может быть расценена и по другому — уже не взирая на всякие законодательные обоснования. Смотрите: этот снег, образовавшийся на территории города, мы рано или поздно должны будем куда-то увезти или дождаться, пока он растает. Но мы не можем ждать, пока он растает, потому что нас с вами затопит. Надо убирать снег? Надо. Но если будем далеко возить — будем жечь бензин, загрязнять воздух, тратить денежки на перевозку непонятно чего (в данном случае — субстанции, которая со временем исчезнет) через весь город», — привел доводы ученый.

По поводу вреда, наносимого реке Пивоварка, он лукавить не стал.

«На сегодняшний день речка Пивоварка — это настолько загрязненный водоток, что наше государство выделило специальные деньги на проект улучшения экологической обстановки этого водоема. Проект этот уже давно осуществлен Алтайводпроектом, но до сих пор идет его согласование. А если бы он был уже принят, соответственно, эта свалка была бы уже решаемым частным вопросом в этой общей схеме. Решать его нужно в комплексе. Ну, а сам по себе снег (пока он не грязный) — да не повлияет он ни на Пивоварку, ни на Барнаул, ну а, тем более, на Обь. Я бы даже продолжил такую практику. Будучи экологом, я понимаю, что мы больше загрязним воздух, если будем возить эти самосвалы за город», — заявил Владимир Кириллов.

Вместе с тем, история, когда муниципалитет наказали за снежную свалку в природоохранной полосе, имела место в Уфе.

В 2011 году, по настоянию прокурора, власти Уфы через суд были вынуждены не только убирать свалку, но и устранить ее последствия. Решение было принято на том основании, что в соответствии с п. 16 ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, в границах водоохранных зон допускается эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (на реке Белая защитных сооружений на снежной свалке не имелось, и тающий снег, вперемешку с уличной грязью, стекал в водоем, а впоследствии вымывался ее водами).

Правда, несмотря на вынесенное решение, «снежную практику» в водоохранной зоне реки Белая продолжили уже через 2 года.

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