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В Алтайском крае от гриппа привито 36,1% населения

Экономика
Число заболевших ОРВИ выросло

Барнаул, 24 Ноября 2016, 06:16 — REGNUM  В Алтайском крае с 14 по 20 ноября 2016 года зарегистрировано 15 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на почти на три тысячи больше, чем в начале месяца. Большинство заболевших (70%) — дети до 14 лет.

«При лабораторных исследованиях выделяются вирусы негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, риносинцитиальные вирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что касается вакцинации на средства федерального бюджета, то в регионе она была завершена в конце октября. Тогда было привито более 850 тыс. человек, (36% населения).

Прививочная кампании против гриппа за счет личных средств или средств работодателей продолжается. По состоянию на 14 ноября привито 9515 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Алтайский Роспотребнадзор выражал обеспокоенность низкой активностью населения и работодателей в вопросе создания коллективного иммунитета к вирусам гриппа. По состоянию на 7 ноября было привито всего 2943 человека.

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Грипп, ОРЗ
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