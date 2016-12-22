Алтайские животноводы рассчитывают на 600 млн руб «молочных» субсидий

Из-за банкротства хозяйств и вспышек инфекций за последние три года регион потерял более 22 тысяч голов крупного рогатого скота

Барнаул, , 06:06 — REGNUM Алтайские животноводы могут рассчитывать на 600 миллионов рублей государственных субсидий, предназначенных на повышение продуктивности коров. Об этом со ссылкой на заместителя начальника регионального управления сельского хозяйства Михаила Чмырёва сообщают «Вести-Алтай».

Чиновник пояснил, что из-за банкротства хозяйств и вспышек инфекций за последние три года Алтай потерял более 22 тысяч голов крупного рогатого скота, и теперь перед животноводами стоит задача сохранить существующее поголовье и наращивать объемы производства молока.

Кстати, судя по данным Алтайкрайстата, за январь-октябрь 2016 года этот показатель вырос — правда, только у фермеров.

«В хозяйствах всех категорий произведено порядка 1 млн 214 тыс. тонн молока. Сельскохозяйственные организации с небольшим перевесом сохранили свои прошлогодние надои — 458,1 тыс. тонн. Крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям удалось улучшить показатели на 31%. За десять месяцев этой группой хозяйств произведено порядка 56 тыс. тонн молока. Пока в общем объеме производства их доля невелика и составляет менее 5%, но уже просматривается устойчивая тенденция к ее увеличению. С начала года в сельскохозяйственных организациях без субъектов малого предпринимательства в расчете на одну корову было надоено 4061 килограмм молока, что на 6% выше уровня прошлого года. В хозяйствах Зонального района надой молока на одну корову составил 6657 килограммов, Павловского — 5587, Советского — 5382, Хабарского — 4833, Заринского — 4795, Топчихинского — 4789 килограммов. Наряду с этим, самые низкие показатели наблюдаются в сельскохозяйственных организациях Благовещенского района, где от одной коровы надоено всего 2637 килограммов молока, а также Родинского — 2695, Змеиногорского — 3130, Алейского — 3213, Мамонтовского — 3228 килограммов», — отмечают статистики.

Между тем, Михаил Чмырёв напомнил, что лучшие специалисты отрасли входят в региональный Клуб животноводов: его представители получают от одной коровы минимум 5000 килограммов молока в год. А рекордный показатель — более 8000 килограммов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2016 года новый животноводческий комплекс построили в поселке Октябрьский Кытмановского района. Причем возвели его в рекордные 3 месяца. По словам генерального директора ООО «Кытмановское» Юрия Преснякова, помещение рассчитано на 200 коров. Здание укомплектовали современным оборудованием, установили молокопровод, транспортёр и танк-охладитель на 6 тысяч литров.

Молочное животноводство возрождают и в других районах региона. В частности, в Алейском районе работает один из самых молодых аграриев региона — Никита Овчаренко.

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