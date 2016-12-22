Средние предприятия Алтайского края увеличили объем отгруженных товаров

Барнаул, , 05:52 — REGNUM За январь-сентябрь 2016 года средние предприятия Алтайского края демонстрируют рост отгруженной ими продукции. Как сообщили сегодня, 21 ноября, в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, этот показатель сложился на уровне 132,8% к аналогичному периоду 2015 года и составил 30 826,5 млн. рублей.

«Средние предприятия, занятые в сфере обрабатывающих производств, отгрузили собственной продукции за указанный период на сумму 17 478,7 млн. рублей, их доля в общем объеме отгрузки средних предприятий составляет 56,7%. Оборот средних предприятий за девять месяцев 2016 года составил 52 074,5 млн. рублей, что больше аналогичного показателя 2015 года на 22,3%», — отмечают в управлении.

В целом, за последние пять лет, рост объема отгружаемых товаров средними предприятиями региона составил 164,1%. По данному показателю Алтайский край опережает Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области.

По данным Алтайкрайстата, по состоянию на 1 октября 2016 года в крае осуществляют деятельность 286 средних предприятий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за период с января по сентябрь 2016 года прибыль зафиксирована у 71% крупных и средних предприятий региона. Наиболее уверенно в финансовом плане чувствуют себя сельхозпредприятия региона (средний уровень прибыльности 88,9%), где прибыль увеличилась на 7,1%. Кроме того, положительные темпы роста наблюдаются в оптовой и розничной торговле (рост на 3,9%), а также — транспорте и связи (в 2,4 раза).

В 2015 году самый впечатляющий результат по прибыли показала алтайская промышленность. Она завершила 2015 год, не сократив выпуск товаров. В тоже время, заработная плата поднялась, в среднем, только на 3%.

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