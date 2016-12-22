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Реформирование теплоснабжения в России может начаться с Рубцовска

Экономика
Проект «альтернативной котельной, внедряемый «Сибирской генерирующей компанией», получил одобрение на круглом столе «О реформе теплоснабжения в Российской Федерации» в Госдуме РФ
Теплоэнергетика в России
Иллюстрация: Сайт СГК
Теплоэнергетика в России

Барнаул, 17 Ноября 2016, 10:37 — REGNUM  Изношенность теплосетей и отсутствие эффективного механизма инвестиций привели к тому, что теплоснабжающая отрасль во многих регионах России оказалась на грани деградации. Решить эту проблему призваны поправки в закон «О теплоснабжении», которые предполагают создание новой модели рынка тепла. На практике с августа 2016 года ее уже внедряют в Рубцовске (Алтайский край). Финальное обсуждение нововведений перед первым чтением законопроекта проходило на заседании круглого стола «О реформе теплоснабжения в Российской Федерации» в Государственной думе РФ, — сообщили сегодня, 17 ноября, в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

По словам генерального директора СГК Михаила Кузнецова, компания намерена инвестировать в модернизацию системы теплоснабжения Рубцовска 1,9 млрд рублей, при том, что срок окупаемости проекта составит не менее 12 лет. На долгосрочный проект энергетики решились потому, что заручились поддержкой региональных и местных властей: стороны достигли соглашения о том, что в течение этого периода тариф на тепло будет увеличиваться только на инфляционную составляющую.

«Однако, только переход на тарифообразование по методу альтернативной котельной даст необходимые гарантии того, что в течение всего периода инвестиционная составляющая не будет «вырезана» из тарифа, и компания таким образом вернет вложенные средства», — пояснил Михаил Кузнецов.

Сам законопроект с предложенными поправками он считает «весьма либеральным». «Новый метод тарифообразования может быть применен только по решению властей субъекта Федерации. Это условие служит надежной гарантией прав потребителей, в то же время дает возможность открыть дорогу для инвестиций энергокомпаниям в тех случаях, когда других форм финансирования недостаточно, — подчеркнул глава СГК.

Заместитель губернатора Алтайского края Виктор Мещеряков полагает, что регион, возможно, одним из первых в России перейдет на новую модель рынка тепла, внедряемую сейчас энергетиками в Рубцовске.

«Другого выхода остановить деградацию системы теплоснабжения Рубцовска нет. СГК пришла нам на помощь, и мы на них очень рассчитываем. Компании, которые раньше работали в Рубцовске, — банкроты, инфраструктура нуждается в новых, более оптимальных решениях», — напомнил вице-губернатор.

Предлагаемые поправки поддержали представители Федеральной антимонопольной службы и Министерства строительства и ЖКХ РФ. Большинство других участников тоже поддержали законопроект и признали необходимость его скорейшего принятия.

Круглый стол был организован Комитетом по энергетике Госдумы. В его работе приняли участие представители правительственных органов, генерирующих компаний, а также руководители профильных направлений региональных администраций. Представлял проект изменений заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Южная тепловая станция Рубцовска, 12 котельных, а также теплосетевой комплекс с протяженностью трубопроводов более 190,6 км в двухтрубном исчислении были переданы в управление СГК всего несколько месяцев назад. Пойти на такой шаг региональные власти были вынуждены в связи с серьезными проблемами, возникшими на городских муниципальных предприятиях.

17 июля 2016 года городская дума Рубцовска единогласно одобрила обращение к губернатору Алтайского края Александру Карлину с просьбой об установлении повешенного уровня роста тарифов на тепловую энергию для рубцовчан. Однако произойдет это не ранее второго полугодия 2017 года.

Модернизация предполагает увеличение тепловой мощности, а также установку турбины, которая будет обеспечивать станцию необходимой электроэнергией. Кроме того, будут проведены масштабные работы по перекладке городских теплосетей и строительству перемычки между контурами Рубцовской ТЭЦ и ЮТС. Несмотря на сжатые сроки, энергетики смогли в оперативном порядке не только чинить коммуникации, но и начать реализовывать план по объединению ТЭЦ в единый контур.

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