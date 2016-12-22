В Алтайском крае снижена величина прожиточного минимума

Барнаул, , 08:26 — REGNUM На III квартал 2016 года величина прожиточного минимума в регионе утверждена в размере 8 тысяч 931 рубль, — информирует сегодня официальный сайт Алтайского края. В сравнении со вторым кварталом, этот показатель снизился на 325 рублей. Как пояснили в Главном управлении по труду и социальной защите, снижение это обусловлено сезонным снижением цен на овощи (в среднем на 39,6%).

В соответствии с губернаторским постановлением, для трудоспособного населения прожиточный минимум утвержден в сумме 9549 рублей, для пенсионеров — 7243 рубля, для детей — 8987 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2016 года прожиточный минимум в регионе составлял 8 тысяч 928 рублей. Причем, для трудоспособного населения этот минимум составлял 9 тысяч 542 рубля, для пенсионеров — в 7 тысяч 263 рубля, а для детей — в 8 тысяч 965 рублей.

На II квартал минимум был утвержден в размере 8956 рублей (для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 9572 рубля, для пенсионеров — 7275 рублей, для детей — 9011 рублей).

Самое большое повышение прожиточного минимума в регионе произошло в первом квартале 2015 года: тогда под влиянием инфляции он вырос сразу на 1,2 тыс. руб и составил 8 тыс. 782 рублей.

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