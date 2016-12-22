В Алтайском крае отмечают увеличение экспорта продуктов

Барнаул, , 12:03 — REGNUM В Алтайском крае сохраняется положительная динамика экспортной деятельности. Как сообщает сегодня, 15 ноября, региональное управление по пищевой и перерабатывающей промышленности, эта тенденция наблюдается на протяжении двух последних лет. За 9 месяцев 2016 года экспорт муки увеличился в 1,4 раза (по отношению к аналогичному периоду 2015 года). Ее поставки производились, в основном, в Монголию, Таджикистан и Китай. В 2,8 раза возросла отгрузка масла подсолнечного (Китай, Казахстан, Афганистан, Киргизия, Узбекистан). В 35 раз увеличился экспорт масла соевого (Казахстан, Узбекистан, Китай), в 1,6 раза — масла рапсового (Китай, Норвегия, Монголия).

Колбасные изделия и деликатесы чаще всего вывозились в Республику Казахстан. Их поставки выросли в 64 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Значительно увеличились отгрузки сыров в Монголию, Казахстан, Киргизию, а также водки, отправляемой в Нидерланды и США. Несмотря на незначительное снижение экспорта меда в европейские страны, поставки этого продукта в Китай увеличились в 6 раз.

Помимо этого, Алтайский край уже несколько лет поставляет муку, гречку и растительное масло по гуманитарным проектам. Общий объем поставок продуктов питания в 2015 году за рубеж в рамках продовольственной программы ООН достиг свыше 17 тысяч тонн муки, 266 тонн крупы, 156 тонн масла подсолнечного, 1650 тонн сахара.

Напомним, с сентября 2016 года в Алтайском крае начала действовать программа «Развитие экспортной и транзитной логистической деятельности в Алтайском крае» («дорожная карта»), которая призвана обеспечить успешное продвижение алтайских товаров и услуг на рынки зарубежных стран, закрепление продукции на новых рынках.

По расчетам властей, это будет способствовать обеспечению устойчивого экономического роста в Алтайском крае. Реализация «дорожной карты» будет осуществляться с 2016 по 2020 год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2016 года, общая стоимость экспортированной продукции превысила 61 миллион долларов США, при этом более 53% от данной суммы приходится на растительные масла. В 2015 году за пределы края на экспорт поставлено 34 359 тонн муки, 5 848 тонн макаронных изделий, 85 000 тонн масла растительного, в том числе 9 426 тонн фасованного, 25 942,05 тонн кормов и кормовых добавок и 5 820 тонн комбикормов и кормосмесей.

Доля экспорта в общей структуре внешнеторгового оборота по итогам 2015 года составила 75%, а сальдо внешнеторгового баланса сложилось на уровне 407,7 млн. долларов США (экспорт превышает импорт в 2,6 раза).

Географическая структура экспорта региона обусловлена товарной специализацией (мука, крупа, зерновые хлопья, макаронные изделия, корма и кормовые добавки, масло растительное и т.д.) и территориальной близостью с Монголией, Казахстаном, Китаем и странами Средней Азии.

Высокий интерес к алтайской продукции проявляет Япония, куда отгружаются значительные объемы зеленой непропаренной гречки и гречневой лузги, применяемой в производстве отделочных материалов и медицине. Доля поставок в другие субъекты Российской Федерации по ряду товарных позиций достигает 70−80% от общего количества производимых пищевых продуктов.

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