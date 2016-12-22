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Алтайские энергетики подготовились к сильным морозам

Экономика
В Алтайском крае после снежных метелей ожидают существенное понижение температуры
В связи с надвигающимися морозами в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
В связи с надвигающимися морозами в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

Барнаул, 15 Ноября 2016, 08:35 — REGNUM  После бурана и снежных метелей в Алтайском крае ожидают существенное похолодание. По прогнозам Гидрометцентра, с 15 по 20 ноября температура воздуха на территории региона будет ниже нормы на 15−20 градусов. В связи с надвигающимися морозами объявлено штормовое предупреждение. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» (СГК). В компании заявили, что предприятия энергохолдинга в Барнауле и Рубцовске полностью готовы к работе в условиях низких температур.

«На всех станциях СГК в Алтайском крае сформированы запасы топлива, которые значительно превышают нормативные, и их достаточно, чтобы нести повышенную тепловую нагрузку. Также имеется дополнительный резерв тепловых мощностей и при необходимости котлоагрегаты будут введены в работу», — отмечают энергетики.

Необходимый запас материалов сформирован в Барнаульских тепломагистральной и теплосетевой компаниях. За соблюдением параметров теплоносителя ведется усиленный контроль.

Напомним, похолоданию не по-осеннему сильному, предшествовали буран и метели. Погодные условия значительно усложнили работу дорожных служб и обстановку на дорогах.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле отопительный сезон — 2016 стартовал 26 сентября. Впервые он начался до окончания пятидневного периода, в течение которого средняя температура наружного воздуха не поднимется выше восьми градусов Цельсия. Запас угля для объектов малой теплоэнергетики в регионе составляет более 150 тысяч тонн, что превышает необходимый нормативный уровень. За счет средств краевого бюджета к началу отопительного сезона сформирован резервный запас твердого топлива — 35 тысяч тонн. Конкурс на поставку угля выиграла Алтайская топливная компания.

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