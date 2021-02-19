Уфа, , 15:41 — REGNUM Торжественное открытие после реконструкции здания Марийского историко-культурного центра состоялось в Башкирии. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что здание, в котором находится Марийский историко-культурный центр, было построено в 1987 году. А его реконструкция проводилась с августа 2019 года по декабрь 2020 года в рамках реализации проекта «100 объектов к 100-летию Башкортостана»: рабочие оборудовали киностудию, кабинеты звукозаписи, интерактивный музей, ремесленную и актовый зал-трансформер. Все вывески внутри здания на сделаны на трех языках: марийском, русском, башкирском.

Отмечается, что в этом центре проводится большая работа по возрождению, изучению и сохранению традиций, культурных ценностей, развитию народных промыслов, укреплению и развитию языка народа мари. В Башкирии марийский язык изучают 4,5 тысячи учащихся в 103 школах республики.

«Марийская диаспора Башкортостана — самая крупная в России. Наиболее многочисленные их поселения в нашем районе, а также в Калтасинском, Бирском, Шаранском, Балтачевском и Нуримановском районах. В республике более 240 марийских деревень. Здесь сохранились глубинные истоки национальной самобытности народа мари», — передает слова руководителя филиала Дома дружбы народов республики Алексея Ибулаева пресс-служба ведомства.

Ибулаев отметил, что сотрудники центра делают упор на культурно-просветительской работе по возрождению традиционных, промыслов, обрядов, форм жизнедеятельности и фольклора.

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