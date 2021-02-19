Москва, , 09:49 — REGNUM В Москве с сегодняшнего дня, 19 февраля, начался прием заявок на участие в Международном фестивале русского языка, сообщается на портале мэра столицы.

Принять участие в фестивале могут не только российские учащиеся, но и иностранные школьники, начиная с седьмого класса, изучающие русский язык как иностранный или как второй родной.

В программу фестиваля фестивале русского языка входит семь конкурсов. Фестиваль пройдет в три этапа: дистанционный отборочный тур — с 20 апреля по 1 июня, финальный тур — с 1 сентября по 1 октября, а также итоговое очное мероприятие — в ноябре-декабре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодный Международный фестиваль русского языка проводится с 2014 года. В нем приняли участие около 5 тыс. школьников более чем из 40 стран.

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