Кемерово, , 13:33 — REGNUM На сайте администрации Кемерова в рамках празднования 300-летия Кузбасса заработали тематические виртуальные выставки. Новые выставки будут открываться ежемесячно.

Выставки посвящены истории региона и кемеровчанам, внесшим значительный вклад в становление и развитие родного города.

Первая из них — «Хранители исторической памяти» — истории из личных архивов известных кемеровчан.

Отмечается, что пользователи смогут познакомиться с документальными материалами: фотодокументами, наградами, рукописями и публикациями из фондов личного происхождения.

Согласно официальным данным, в фондах отдела содержится более 15 тысяч единиц архивной информации.