18 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Северодвинск, Архангельская область, , 13:25 — REGNUM Иногда на льду северных рек или озер вырастают ледяные цветы. Мороз любит закручивать узоры, но их мы знаем в двухмерной плоскости. А трехмерное интереснее двухмерного. Поэтому настоящие ледяные цветы, в отличии от морозных узоров на стекле, вызывают восхищение и восторг. Для роста ледяных цветов нужно уникальное сочетание нескольких факторов в одном месте, в одно время. Это тонкий слой молодого льда и значительная разница между его температурой и температурой воздуха. Разница более 20 градусов.

Она выступает на поверхность и покрывается тонким молодым льдом Владимир Станулевич © ИА REGNUM

При уникальном сочетании погодных условий молодой лед покрывается белыми цветами Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Если температура воздуха ниже — 20° С, а поверхности льда — около 0° С, и погода без ветра, то у поверхности льда возникает перенасыщенный влагой слой. И эта влага, соприкасаясь с холодным воздухом, резко охлаждается и снова конденсируется на поверхности льда, но уже в виде кристаллов.

В мороз речную воду иногда выдавливает на поверхность льда Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Ледяные цветы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Такое чудо природы возникло на льду выступившей воды на протоке Северной Двины речке Кана, у деревни Вагинский Наволок. В сильный мороз воду выдавливает на поверхность речного льда, и соединяются все условия — сильный мороз, относительно «теплая» вода, оттепель, влажность.

Условия такие – во-первых тонкий лед Владимир Станулевич © ИА REGNUM Второе — сильный мороз… Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Третье — температура воды подо льдом около 0 градусов… Владимир Станулевич © ИА REGNUM Четвертое – оттепель… Владимир Станулевич © ИА REGNUM

У поверхности льда образуется слой влажного воздуха… Владимир Станулевич © ИА REGNUM Он конденсируется… Владимир Станулевич © ИА REGNUM

И возникают… Владимир Станулевич © ИА REGNUM Прекрасные кристаллы льда… Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Напоминающие… Владимир Станулевич © ИА REGNUM Белоснежный цветок… Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Уникальное сочетание погодных условий, рождает неповторимые цветы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Добраться до цветов получилось по такой же дороге из льда — их намораживают на Северной Двине чтобы поддерживать сообщение с деревнями на островах. Справа и слева о нее, а иногда и прямо на дорогу выступает вода и расцветают белые цветы.

К ледяным цветам можно доехать по ледяной дороге, проложенной прямо по Северной Двине Владимир Станулевич © ИА REGNUM Дорогу намораживают для жителей островных деревень, иногда прямо на нее выходит вода и расцветают ледяные цветы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: По льду Онеги к Белому морю, в Ворзогоры