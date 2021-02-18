Северодвинск, Архангельская область, 18 февраля 2021, 13:25 — REGNUM Иногда на льду северных рек или озер вырастают ледяные цветы. Мороз любит закручивать узоры, но их мы знаем в двухмерной плоскости. А трехмерное интереснее двухмерного. Поэтому настоящие ледяные цветы, в отличии от морозных узоров на стекле, вызывают восхищение и восторг. Для роста ледяных цветов нужно уникальное сочетание нескольких факторов в одном месте, в одно время. Это тонкий слой молодого льда и значительная разница между его температурой и температурой воздуха. Разница более 20 градусов.
Если температура воздуха ниже — 20° С, а поверхности льда — около 0° С, и погода без ветра, то у поверхности льда возникает перенасыщенный влагой слой. И эта влага, соприкасаясь с холодным воздухом, резко охлаждается и снова конденсируется на поверхности льда, но уже в виде кристаллов.
Такое чудо природы возникло на льду выступившей воды на протоке Северной Двины речке Кана, у деревни Вагинский Наволок. В сильный мороз воду выдавливает на поверхность речного льда, и соединяются все условия — сильный мороз, относительно «теплая» вода, оттепель, влажность.
Добраться до цветов получилось по такой же дороге из льда — их намораживают на Северной Двине чтобы поддерживать сообщение с деревнями на островах. Справа и слева о нее, а иногда и прямо на дорогу выступает вода и расцветают белые цветы.
Читайте ранее в этом сюжете: По льду Онеги к Белому морю, в Ворзогоры