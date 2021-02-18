Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM В здании бывшего кинотеатра «Знамя» (Екатеринбург) откроют филиал центра культуры. Об этом заявил журналистам глава городского управления культуры Илья Марков.

Частная сеть кинотеатров ранее закрыло «Знамя» по финансовым причинам. Теперь в здании откроют филиал центра культуры «Орджоникидзевский» (главная площадка центра сейчас находится в старом ДК на бульваре Культуры)

Площадку «Знамени» уже готовят к приёму детей. Открытие филиала намечено на весну 2021 года, передаёт портал «66.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, до этого в городе закрыли ещё один старый кинотеатр — «Салют». Он принадлежал муниципалитету.

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