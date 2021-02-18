Москва, , 08:10 — REGNUM В Москве на ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация» с 18 февраля откроется выставка советских плакатов о космосе «Первые в мире», сообщатся на портале мэра столицы.

На выставке будет представлено около 100 плакатов 1950—1960-х годов ХХ века известных художников того времени на космическую тематику. Экспозиция состоит из трех тематических разделов.

Выставка подготовлена на основе фондовых материалов Мемориального музея космонавтики. В Москве это станет первым крупным событием в Год космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, на главной выставке России — ВДНХ — 2021 год объявлен Годом главных космических достижений страны.

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