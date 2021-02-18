Пекин, , 02:20 — REGNUM Кассовые сборы фильмов в Китае превысили 10 млрд юаней (около $1,55 млрд) по данным на 6:00 местного времени 16 февраля, что уже превышает половину всех сборов за 2020 год, сообщает агентство Синьхуа.

Самыми крупными хитами стали кинокартины «Детектив из Чайнатауна-3» и «Привет, мама», которые относятся к комедийному жанру. «Детектив из Чайнатауна-3» заработал 3,2 млрд юаней за пять дней проката с момента премьеры 12 февраля, в то время как «Привет, мама», вышедший на экраны в тот же день, заработал 2 млрд юаней.

Кинотеатры по всему Китаю открыты и принимают зрителей кроме районов страны с высоким уровнем риска по COVID-19. Помимо Праздника весны, китайская киноиндустрия, как ожидается, будет переживать по крайней мере еще два наплыва зрителей во время летних каникул и в День образования КНР осенью.

Кассовые сборы всех фильмов, вышедших на материковой части Китая в 2020 году, составили 20,3 млрд юаней.