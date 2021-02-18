Пекин, , 02:09 — REGNUM Пекинский симфонический оркестр с 26 по 27 февраля отметит традиционный Праздник фонарей исполнением народной музыки в Национальном центре исполнительских искусств, сообщает агентство Синьхуа.

Музыкальный ансамбль под руководством дирижера Чжан Мина даст серию оркестровых концертов, исполнив композицию «Янгэ», произошедшую от народного китайского танца во времена династии Сун, китайскую народную песню «Прекрасная ночь» и композицию «Моя родина».

Каждый из концентров продлится 90 минут с участием выдающегося китайского исполнителя Сун Фэя, который виртуозно владеет старинным китайским струнным смычковым инструментом эрху, а также бамбукового флейтиста Чжан Вэйляна.

Праздник фонарей отмечается на 15-й день лунного календаря, когда появляется полная Луна. Праздник подразумевает объединение семей, праздники и различные культурные мероприятия.