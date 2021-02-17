Москва, , 16:23 — REGNUM В ближайшее время сервис Disney Plus не станет доступен жителям России. Об этом 17 февраля сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

О решении Disney отложить запуск сервиса в России рассказала вице-президент по маркетингу компании Елена Бродская. По её словам, на то есть две ключевых причины: широкое распространение интернет-пиратства и сложности местного законодательства.

Напомним, Disney Plus — это новый видеостриминговый сервис Disney, на котором выходят собственные проекты компании: фильмы и сериалы. В 2021 году он запустится во многих европейских странах.