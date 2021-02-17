Лондон, , 16:01 — REGNUM Британский актёр Реге Пейдж («Бриджертоны») сыграет одну из главных ролей в экранизации настольной ролевой игры Dungeons & Dragons («Подземелья и драконы»). Об этом 16 февраля сообщило издание Deadline.

Звезда «Бриджертонов» присоединилась к актёрскому составу картины, в который уже входят Крис Пайн, Мишель Родригес и Джастис Смит. Какая именно роль досталась Реге Пейджу пока неизвестно.

Напомним, премьера Dungeons & Dragons должна состояться 27 мая 2022 года. Пока о сюжете картины нет никаких подробностей.

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