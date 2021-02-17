Вильнюс, , 15:04 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров обжаловал в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву в течение пяти лет. Об этом сообщил представитель судебной инстанции Аудрис Кутрявичюс.

«Жалоба поступила 15 февраля. Суд рассмотрит ее в рабочем порядке», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что власти республики запретили Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну.

По словам Билотайте, ограничение введено в связи с тем, что российский певец якобы поддерживает «оккупацию Крыма», что является недопустимым «ни при какой демократии».

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