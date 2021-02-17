Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Популярный приключенческий мультсериал «Утиные истории» закроют после третьего сезона. Об этом 16 февраля сообщило издание Deadline.

Шоу закончится полуторачасовым спецвыпуском под названием «Последнее приключение!». В нём семья Дак сразится за судьбу мира с секретной организации F.O.W.L.

Премьера спецвыпуска состоится 15 марта 2021 года. Сообщается, что к его озвучке создатели шоу пригласили «звёздных гостей»: Лина-Мануэль Миранду, Джанкарло Эспозито, Стефани Беатриз, Кэтрин Тейт, Джули Боу, Джима Раша и других.

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