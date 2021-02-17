Калуга, , 12:43 — REGNUM О мероприятиях, посвящённых 125-летию четырежды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, шла речь на встрече в Калуге министра культуры региона Павла Суслова с заместителем директора Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. (Музея Победы) Светланой Любенковой. Об этом 17 сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Мемориал ГК. Жукова. ИА REGNUM ©

В 2021 году в филиале Музея Победы — музее Г. К. Жукова в городе Жуков Калужской области — проводятся ремонтные работы, которые позволят музею встретить 125-летие Георгия Жукова в обновлённом виде. Участники встречи обменялись мнениями по дальнейшему взаимодействию в рамках подготовки к юбилею военачальника.

Музей Г. К. Жукова существует с 1960 года. До 1986 года он был филиалом Калужского областного краеведческого музея. В 1980 году в нём была открыта первая музейная экспозиция. 5 мая 1995 года открылись двери нового здания — Государственного музея Г.К. Жукова, с 1 января 2020 года Государственный музей Г. К. Жукова Калужской области стал филиалом Музея Победы (Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.).

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