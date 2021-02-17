Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам популярной многопользовательской игры Dota 2 от студии Valve. Об этом 16 февраля сообщило издание Kotaku.

Сериал будет называться Dota: Dragon's Blood («Dota: Кровь дракона»), он расширит вселенную известной игры и подробнее расскажет о её героях. Премьера на Netflix состоится 25 марта 2021 года.

Напомним, Dota 2 — это популярная соревновательная игра в жанре Moba (Multiplayer Online Battle Arena). Она была разработана на основе одноимённой модификации для Warcraft III.

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