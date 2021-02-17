Москва, , 07:24 — REGNUM Больше тысячи российских кинотеатров получили финансовую поддержку от правительства России в период эпидемии коронавируса, сообщила 17 февраля журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

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«2,1 млрд рублей получили 643 организации. Это означает, что более 1 тыс. кинотеатров поддержано. Все заявки, поданные в Фонд кино, были удовлетворены», — сказала она.

Средства, как следует из комментария, направляются кинотеатрам на содержание и развитие материально-технической базы, а также на выплату зарплат, перечисление налогов и страховых взносов, погашение задолженности и другие цели в связи с вынужденной приостановкой проката.

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Любимова добавила, что поддержка кинопроизводства в России продолжится — на следующем этапе 2,1 млрд рублей получат российские продюсеры.