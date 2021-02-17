Пекин, , 02:34 — REGNUM Комедия «Привет, мама» перехватила пальму лидерства в кинопрокате на материковой части Китая, опередив «Детектива из Чайнатауна-3», сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.

Заработав за 15 февраля более 530 млн юаней ($82,3 млн) комедия «Привет, мама» опередила «Детектива из Чайнатауна-3» с его 430 млн юаней сборов за тот же день. Тем самым в китайском прокате появился «новый король».

На третьем месте расположился фантастический триллер «Зимняя одиссея», которая собрала около 75 млн юаней. Четвертое место занял анимационный мультфильм «Медведи Буни: дикая жизнь», который собрал 58 млн юаней.

Кассовые сборы в Китае с начала недельных выходных по случаю Праздника весны, стартовавших 11 февраля, превысили 6 млрд юаней, о чем свидетельствуют данные, собранные китайской платформой продажи билетов и киноданных Maoyan.