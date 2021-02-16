Брянск, , 15:53 — REGNUM На юге Индии открылась выставка юных мастеров Новозыбковской детской художественной школы Брянской области. Проект воплотили в жизнь на средства президентского гранта, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе правительства региона.

Выставка под названием «Я рисую свой мир и дарю его вам» открылась в городе Бангалор. В Индию заранее отправили брянские народные костюмы, в которых организаторы экспозиции и волонтёры встречают гостей, что, по их мнению, помогает лучше понять малоизвестную культуру.

Выставка стала завершающей частью проекта «Я — частичка России», который победил во втором конкурсе президентских грантов 2019 года в направлении «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников».